Grijze zondag met regen en wolken

Vanavond en vannacht is het droog, al blijft het bewolkt met erg zachte minima rond 8 à 9 graden.

Ook morgen en dinsdag krijgen we erg zachte dagen met maxima die telkens in de dubbele cijfers eindigen. Morgen blijft het droog, maar de wolken blijven hangen waardoor we de zon niet te zien krijgen. Dinsdag valt er mogelijk nog wat lichte regen uit de lucht, maar ook dan blijven de temperaturen erg zacht met maxima rond 11 graden. Ook woensdag en de dagen erna blijft het nog zacht, al dalen de temperaturen dan wel.