Heel warm, maar niet zo zonnig meer

Vanavond en vannacht blijft het erg zacht met minima rond 18-19 graden. Het is daarbij wisselend bewolkt met meer wolkenvelden en misschien een enkele bui tegen de ochtend. Tegen morgen is de meest warme lucht eruit, maar we houden toch 25 tot 27 graden vast. Er is al van in de ochtend kans op het voorkomen van een verspreide regen- of onweersbui, maar die kans is erg klein. De meeste plekken houden het gewoon droog.

Ook dinsdag is die lichte wisselvalligheid er met kans op het voorkomen van een lokale regen- of onweersbui. Het blijft echter zomers warm met maxima van 27 tot 28 graden. Woensdag komt er een regenzone dichterbij, maar er is absoluut geen overeenstemming of deze inactief, dan wel actief zou zijn zodat de verwachting voor de woensdag voorlopig erg onzeker is.

Kust

Vandaag wordt net als gisteren een droge, vrij zonnige dag met maxima die ook aan de zee kunnen oplopen naar 30 graden. De eerst zwakke zuiddoostelijke wind draait daarbij vanmiddag naar het oosten, maar tot een zeebries komt het niet meer. Er verschijnen gaandeweg wel sluierwolken.

Vanavond en vannacht zijn er ook meer wolken met erg hoge minima rond 18-19 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met zon en wolken en minder hoge maxima rond 25 graden. Er is een kleine kans op een enkele regen- of onweersbui.