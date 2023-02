Heel wat opklaringen, bij zo'n 9 graden

Vandaag zijn er eerst nog opklaringen, later op de dag krijgt de zon het moeilijker. We halen 9 graden, bij een goed voelbare westenwind.

Vanavond en vannacht is het wisselend en later zwaar bewolkt. Minima daarbij rond 6-7 graden. De westelijke wind waait veel minder hard.

In de tweede helft van de week verandert er niet zo veel. We krijgen telkens een mix van wolken en opklaringen en mogelijk al eens wat lichte regen. De maxima blijven op die 9 graden zitten. De wind neemt op donderdag en vrijdag wel flink in sterkte af. Vrijdag blijft het ook droog en komen er meer opklaringen opzetten, bij maxima tot 10 graden.

In het weekend is het zwaar bewolkt tot betrokken. We halen dan 8 tot 9 graden.