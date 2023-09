Heerlijke nazomer: tot 28 graden

Vanaf vandaag draait de wind naar het oosten tot zuidoosten en komt er erg warme lucht binnen. Dat loopt tegen het midden van de week uit op maxima van ver boven de 25 graden. Zelfs graden 30 zou mogelijk zijn.

Vandaag loopt het nog niet zo’n vaart, maar toch gaan we al gemakkelijk naar een 27 tot 28 graden landinwaarts. Er is weer veel zon met enkele hoge sluierwolken en een zwakke oostelijke wind.

Aan zee is er vanmiddag tijdelijk een zeebriesje en daar halen we zo’n 25 graden.

Vanavond koelt het heel traag af met nog lang temperaturen van boven de 20 graden. Tegen de ochtend dalen die naar een 14-tal graden. Het blijft helder en rustig.

Morgen wordt ook weer een uitgelezen zomerdag. Landinwaarts halen we mogelijk hier en daar al een 30 graden! Het is volop zonnig met een zwakke zuidelijke wind.

KUST:

Vandaag is het zonnig en helder met amper wolken of alleen maar wat hoge sluierwolken. Er staat daarbij een zwakke zuidoostelijke wind bij maxima rond een graad of 25. Vanmiddag is er tijdelijk een zwak zeebriesje.

Vanavond en vannacht is het rustig met minima die tegen de ochtend dalen naar een 14 graden.

Morgen doen we het zomerse weer over met maxima die dan al naar 27 graden oplopen.