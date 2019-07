Heet, heter, heetst: Warmste dag vandaag

Ook vandaag wordt een enorm hete dag, de warmste die we tot nu toe meemaakten. We krijgen erg hoge maxima, 40 graden is niet uitgesloten.

De wind blijft de hele dag uit het zuiden komen.

Mogelijk onweer later op de dag, warme nacht

Een hitte-onweer is vanavond niet uitgesloten. Dat zou best een felle bui kunnen worden met veel regen, hagel en rukwinden. Het zal zeker niet overal onweren, maar als er een bui opduikt, kan dat echt wel een felle bui zijn. In de nacht is het dan rustig met nog maar een kleine kans op een bui en bijzonder hoge minima rond 20 tot 25 graden.

Vanaf vrijdag frisser, wisselvallig weekend

Morgen draait de wind en krijgen we minder warme lucht. Er zijn meer wolken en er is kans op een regen- of onweersbui. Het wordt maximum 30 tot 32 graden, in de namiddag koelt het verder af. Zaterdag en zondag wordt minder warm en licht wisselvallig met zeker op zaterdag kans op regen- en onweersbuien.

Zondag is het dan overwegend droog. De maxima zitten zowel zaterdag als zondag rond waarden van 22 tot 23 graden.

