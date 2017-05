Heet, maar onweerachtig

Vooral vanmiddag is de kans op het ontstaan van regen- en onweersbuien tijdelijk erg groot. Later wordt het met een naar west draaiende wind minder heet.

Vanavond kunnen er opnieuw een aantal verspreide regen- en onweersbuien opduiken en ook in de nacht is die kans er de hele tijd. De buien kunnen fel zijn met veel regen, hagel en onweer, maar het blijft onmogelijk te voorspellen of die er komen en waar en wanneer precies. De minima dalen niet onder de 15°C.

Morgen waait de wind uit het westen, later uit het noorden. Het wordt snel weer erg zonnig, maar veel minder warm met maxima dan vooraan in de 20°C. Ook de dagen erna zien er best aardig uit met flink wat zon en maxima dan telkens vooraan in de 20°C. Het blijft dan ook weer droog.