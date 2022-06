Heet: tot 33 graden maar zeebries aan kust

Vandaag tikken we op grote schaal tegen de 30 graden aan of komen we vooraan de 30 graden uit. In het zuiden van de regio mogelijk richting 32-33 graden.

De wind draait dan naar het zuiden, maar aan de kust moeten we blijven rekening houden met een zeebries. Het is niet onmogelijk dat er in de avond een lokale bui valt.

Vanavond koelt het heel traag af met tegen de ochtend nog zeer hoge minima rond 18 tot 19 graden.

Morgen volgt dan met een naar noordwest draaiende wind de afkoeling. Aan zee volgt die afkoeling al heel snel met maxima van amper 18 graden. Landinwaarts halen we in het centrum van de regio nog een 25 graden alvorens het afkoelt, in het zuiden kan dat nog een 30’er zijn. De afkoeling gaat met wolkenvelden gepaard waarbij er kans is op een lokale regen- of onweersbui.

Zondag is het veel frisser met 18 graden aan zee tot rond de 20 graden landinwaarts. Het is zwaar bewolkt met kans op wat regen of een bui.

Ook maandag is het koeler, maar komt de 20 graden alweer binnen handbereik. Het is droog met een mix van wolkenvelden en opklaringen.

KUST:

Vandaag wordt ook aan zee de warmste dag van deze reeks met maxima van rond een 26 tot 27 graden, later weer wat afgetopt door een inzettende zeebries. Het is daarbij zonnig.

Vanavond koelt het heel traag af met tegen de ochtend nog 18 tot 19 graden, maar dat zijn meteen ook de maxima voor morgen want in de loop van de dag zet een flink aantrekkende noordwestelijke wind de temperaturen nog verder terug.