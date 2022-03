Het is helder en zonnig. De temperaturen schommelen rond 13 of 14 graden. De wind gaat wel toenemen in kracht vanuit het oosten.

Vanavond en vannacht zakt het kwik naar een viertal graden.

Morgen wordt een zonnige zaterdag met maxima rond 13 of 14 graden. Er staat wel een schrale wind.

Ook zondag is het zonnig, al zijn er ook wat wolken en het is een graad of 12. De wind neemt wel stilaan af in kracht.

Volgende week blijft het de hele week zonnig, en we gaan naar wel 16 graden, met amper wind. Het is daardoor ’s nachts wel telkens koud, met minima rond twee graden en misschien zelfs wat grondvorst.