Het blijft nog de hele week zomeren

Het blijft droog met een mix van wolken en opklaringen. Het wordt weer een graadje zachter dan gisteren met maxima tot 26 graden landinwaarts. Wel staat er weer behoorlijk wat wind die tegen de late middag weer hinderend kan worden.

Vanavond gaat die wind weer tergend traag liggen en ook de temperaturen gaan er heel langzaam weer op achteruit met tegen de ochtend nog steeds 16 tot 18 graden.

Ook morgen is een zomerse dag, maar er is dan wel in de vroege ochtend een kleine kans op een vooruitgeschoven bui aan de Frans-Belgische grens. Overdag verdwijnt die kans weer en krijgen we een mix van wolken en opklaringen.

Vrijdag wordt het nog wat warmer en kunnen we zelfs naar 28 graden gaan met opnieuw veel zon en enkele wolken.