We krijgen maxima rond 11 tot 12 graden, maar het voelt aanhoudend erg schraal aan door een koele noordoostelijke wind.

Vanavond en vannacht is het rustig, maar minder koud.

In het weekend schuiven er meer wolken binnen. Zaterdag blijft het overwegend droog, maar zondag kunnen lichte buien ontstaan of krijgen we wat regen, mogelijk met een winters karakter. Zaterdag is het nog een graad of 11, zondag halen we maximum 9 graden.