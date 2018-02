Het blijft zonnig, maar koud

Ook vandaag is een erg zonnige dag, maar het voelt koud en schraal aan door een flinke noordoostelijke wind die kan aantrekken tot 4-5 Bft aan zee met tijdelijk uitschieters tot 50 km per uur. Het wordt daarbij een 5-tal graden.

Het gaat de komende nacht weer overal lichtjes vriezen van -1 aan zee tot -2 graden landinwaarts en het is dan helder tot licht bewolkt.

Na de nachtvorst krijgen we morgen een graad of 4-5 en de zon is er volop bij. De wind blijft evenwel voor een schraal en koud gevoel zorgen.

Zondag komt er koudere lucht onze kant op. Een naar oost draaiende wind voert de kou onze kant op waarbij zowel minima als maxima gaan dalen. De wind blijft voor een koud gevoel zorgen en hoewel de zon het nog goed doet, komen er toch ook enkele wolkenvelden binnenlopen.