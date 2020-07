Het kwik ontploft: temperaturen tot 38 graden

Aan zee mogen we temperaturen verwachten van 31 à 32 graden. In het noorden van de regio tot 34 graden. Centraal in onze provincie noteren we 35 à 36 graden en aan de Frans-Belgische grens pieken we zelfs tot 36 tà 38 graden. Ook onze steden worden vandaag bloedheet. De dag verloopt erg zonnig met een naar oost tot zuid draaiende wind.

Vanavond en vannacht kan er wat meer bewolking opduiken en in de avond en nacht komt daar eventueel een lokale regen- of onweersbui van. Het is nog bijzonder warm met minima die tegen de ochtend nog steeds rond 20 à 22 graden zitten.

Morgen draait de wind naar het westen en komt koelere lucht binnen. We halen dan nog 23 tot 27 graden. Er is veel zon, maar vooral in de ochtend passeren ook nog enkele wolkenvelden.

Zondag voert een westelijke wind minder warme lucht aan. Dan halen we nog 21 graden aan zee tot 24 graden landinwaarts. Er zijn enkele wolken, maar de zon overheerst.

Maandag wordt een mindere dag. Dan trekt een front door de regio met wolkenvelden en tijdelijk wat regen of een bui. De maxima vallen dan terug op een 19 tot 20 graden.

