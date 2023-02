Het lijkt wel lente: zon en 12 graden of meer

Vandaag start bijna overal al snel zonnig, al kan er lokaal wel wat nevel of een hele enkele mistbank hangen. Verder is het koud om de dag te starten met minima net onder, rond of net boven het vriespunt.

Het warmt wel snel op met maxima die oplopen naar een 11-12 graden, lokaal en zeker in steden zelfs nog wat meer. De zon blijft de hele dag schijnen zonder wolken bij een zwakke zuidoostelijke wind. Aan zee zou er tijdelijk in de late middag een zwak zeebriesje kunnen opduiken.

Vanavond en vannacht is het helder met wat lokale nevel of een mistbank. De minima schommelen daarbij rond het vriespunt of zitten er net iets boven. Doordat de wegen er droog bij liggen is er amper kans op gladheid.

Ook morgen nog een fraaie dag maar wel met iets meer bewolking, en maxima rond 12 graden.

Donderdag meer wolken en er kan wat lichte regen vallen. Maxima dan rond 8 of 9 graden.