Het wordt tropisch warm

Vandaag wordt het opnieuw zomers warm met maxima die in de buurt van de 30 graden uitkomen. Er zijn amper wolken.

Vanavond en vannacht is het rustig en helder. Het koelt maar langzaam af. Tegen de ochtend halen we nog altijd zo’n 15 graden.

Ook morgen is het volop zomer met maxima tot 31 graden en heel veel zon. Later op de dag kunnen er enkele stapelwolkjes opduiken.

Tegen vrijdag wordt het wat onstabieler en zou er in de loop van de dag een lokale regen- of onweersbui kunnen vallen. Het is wel opnieuw tropisch warm met maxima die opnieuw 31 graden halen.

Zaterdag is er kans op een bui. Wolken en zon wisselen elkaar dan af bij lagere maxima tot 26 graden.