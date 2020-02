Hier blies Ciara het hardst

Het blijft vandaag nog vrij onstuimig en het gaat nog vrij hard waaien. Op verschillende plaatsen in West-Vlaanderen werden gisteren rukwinden boven de 100 kilometer per uur gemeten. Een overzicht.

Blankenberge: 120 km/u

120 km/u Middelkerke: 115 km/u

115 km/u Oostende: 1 15 km/u

15 km/u Beitem: 112 km/u

112 km/u Zeebrugge: 108 km/u

108 km/u Koksijde: 94 km/u

Geen record

De zwaarst gemeten windstoot van storm Ciara tot dusver was er een van 120 kilometer per uur (33,4 meter per seconde) zondagavond omstreeks 21.20 uur in Blankenberge. Dat zegt weerman David Dehenauw. Het gaat niet om een record. Dat dateert van 25 januari 1990, toen een windstoot van 168 kilometer per uur geregistreerd werd in Bevekom.

De windstoot in Blankenberge is de zwaarste op basis van de meetgegevens waarover het KMI momenteel beschikt. "De verwachting is wel dat verdere meetresultaten in dezelfde grootteorde zullen liggen", aldus Dehenauw.

In de komende uren wordt overgegaan naar code geel, voor rukwinden tussen 80 kilometer per uur en 100 kilometer per uur. "We verwachten stormtij zonder gevaar voor de bevolking", zegt Dehenauw. De waterkeringsmuur in Antwerpen wordt gesloten en langs de Schelde zullen gecontroleerde overstromingsgebieden ingezet worden. "Maar overstromingen verwachten we niet", klinkt het.

Ook vandaag 80 à 90 km per uur

Er komen lange droge perioden voor met wolken en opklaringen en een lokale bui. De wind haalt nog altijd uit tot 80 à 90 km per uur, tijdens die enkele bui eventueel nog wat meer. De maxima halen een tiental graden.

Vanavond trekt nog een actieve buienlijn door met lokaal hagel en onweer en nog felle rukwinden. In de nacht is er nog kans op een lokale bui, maar de droge perioden overheersen dan.

Morgen is doorgaans droog met toch nog een paar verspreide buien. De maxima zitten rond 8 à 9 graden bij een verder afnemende, maar toch nog altijd felle westelijke wind.

Pas op woensdag keert de rust op de weerkaarten geleidelijk weer wat terug.