Hitte voorbij: wisselvallig en kans op onweer

Vandaag is het licht wisselvallig met wolken en opklaringen en kans op een enkele regen- of onweersbui. Het wordt nog een 23 tot 27 graden.

Tegen de late middag volgt een tweede front met een aantal stevige regen- en onweersbuien. De wind is zuidwest geworden en waait matig.

Vanavond verdwijnen de buien en wordt het rustiger. De minima dalen tegen de ochtend naar een 16 à 17 graden bij een naar noordwest draaiende wind.

Morgen en vrijdag zijn licht wisselvallige dagen met een mix van wat wolken, zonnige perioden en een enkele bui. De maxima zitten morgen rond 22 à 23 graden landinwaarts en rond 19 graden aan de kust.

Vrijdag is het weer wat warmer. Dan halen we tot een 25-tal graden landinwaarts, rond 23 graden aan zee. In de late middag is er dan weer kans op een enkele regen- of onweersbui. In het weekend wordt het al snel weer warmer met tot 27 graden op zaterdag, zondag zelfs alweer maxima van 30 graden en meer.

Noodnummer voor wateroverlast

Het nummer 1722 voor niet-dringende interventies door de brandweer wordt geactiveerd. Dat meldt de federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken, nadat het KMI waarschuwt voor slecht weer.

Na de hitte van maandag en dinsdag voorspelt het KMI buien die intens kunnen zijn en onweer. De gemakkelijkste manier om een niet-dringende brandweerinterventie te vragen, is via het digitale loket 1722.be. Bellen naar 1722 kan ook.

Het noodnummer 112 is enkel bedoeld voor mogelijk levensbedreigende situaties.