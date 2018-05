Iets minder warm maar met buien

Maxima vanmiddag rond 25-27 graden bij een meer noordoostelijke wind. Aan zee is het koeler. Na het oplossen van nevel en mist in de ochtend, krijgen we vervolgens een zonnige periode, maar in de namiddag vormen zich weer vlot stapelwolken die uitlopen op forse regen- en onweersbuien met mogelijke overlast.

Vanavond doven de buien langzaam uit en koelt het tegen de ochtend af naar 15 graden. Na middernacht stijgt de kans op onweer opnieuw vanaf de Franse grens.

Morgen zoekt de wind een westelijke tot zuidwestelijke hoek op en trekt er een front met wat regen- en onweersbuien door. Het is dan koeler met maxima vooraan de 20 graden. We starten de dag met buien, gevolgd door een drogere periode en uiteindelijk later weer enkele regen- en onweersbuien.