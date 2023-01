Iets rustiger, maar bewolkt

Vandaag is het weer rustiger met een weer naar noordoost draaiende wind. Daarmee wordt weer iets minder warme lucht aangevoerd met maxima rond een 5-6 graden.

Er is weer veel bewolking met amper of geen ruimte meer voor de zon vanochtend. Vanmiddag kunnen enkele korte opklaringen voorkomen.

Vanavond en vannacht is het bewolkt met minima rond 3-4 graden. In een opklaring wat minder. Het kan wat nevelig worden.

Het weekeind ziet er rustig uit met morgen een koele noordoostelijke wind en maxima rond 4-5 graden. In de nachten kan het dan weer lichtjes vriezen.

Vooral zaterdag zijn nog redelijk wat opklaringen mogelijk, maar zondag wordt het alweer zwaar bewolkt tot betrokken met zelfs wat lichte regen of motregen. Het wordt dan wel weer zachter met maxima rond 8 graden.

Vanaf maandag is het zachter met maxima van 8 tot 10 graden. Er is wel telkens veel bewolking met soms wat lichte regen of een buitje.