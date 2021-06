Kans op buien blijft

Vandaag startte nevelig en zelfs mistig. Later wordt het vrij zacht met maxima rond 20 graden aan zee en 23 graden landinwaarts. De kans op regen- en onweersbuien blijft, zeker in de late namiddag.

Vanavond verdwijnen de buien geleidelijk aan en in de nacht is het rustig en droog. Naar de ochtend toe is het wel weer nevelig en mistig bij minima rond 15 graden.

Morgen koelt het geleidelijk aan verder af met maxima rond 20 graden. Het is dan opnieuw wisselend bewolkt met kans op enkele verspreide buien, mogelijk vergezeld van onweer.

Dat lijkt trouwens ook het weerbeeld te worden voor de rest van de week. Het blijft erg onstabiel zodat er geregeld een regen- of onweersbui kan vallen. De maxima blijven op de 20 graden hangen.