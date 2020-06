Kans op regen- of onweersbui

In de ochtend wordt het vandaag snel droog, met geleidelijk ook doorbrekende opklaringen. Vanmiddag zijn dan weer in de loop van de dag verspreide regen- en onweersbuien mogelijk.

Er kan ook dan lokaal best vrij veel regen vallen. Het is koeler met maxima rond of vooraan de 20 graden bij een matige westenwind..

Vanavond verdwijnen de buien weer en in de nacht is het droog en rustig. De minima dalen tot rond een 12 graden en er vormt zich gemakkelijk nevel en zelfs mist.

Morgen start de dag met brede opklaringen, maar er vormen zich opnieuw stapelwolken en die kunnen in de middag weer tot enkele lokale buien uitgroeien. Maxima rond een 20-21 graden.

Zelfs zaterdag is nog een enkele lokale bui niet uitgesloten. Het is dan opnieuw wisselend bewolkt met later enkele stapelwolken. De maxima zitten rond of vooraan de 20 graden.

Zondag komt een uitloper van het Azorenhoog dichterbij, maar toch weet nog een storing door te breken met kans op wat lichte regen. De maxima zitten dan iets lager.

KUST

De regen trekt in de ochtend snel weg en dan krijgen we tijdelijk droge perioden met enkele opklaringen. Vanmiddag vormen zich weer stapelwolken en zijn een aantal verspreide buien mogelijk, zelfs met kans op onweer, met maxima rond een 18 tot 19-tal graden.

Vanavond verdwijnen de buien. De nacht verloopt droog met minima rond 12 graden en vorming van wat nevel of mist.

Morgen is het wisselend bewolkt met ook dan toch nog altijd kans op een verspreide bui in de loop van de dag. Maxima opnieuw rond 20 graden.