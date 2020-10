Het Koninklijk Meteoroligisch Instituut, KMI, heeft voor zondag en maandag de code geel afgekondigd in Brussel en Vlaanderen. Dat meldt Belga. Er worden rukwinden en fikse buien verwacht.

Het is nu zeker herfst. Na storm Odette vorige week, kondigt het KMI code geel af voor minstens de komende twee dagen. Code geel wil zeggen kans op hevige rukwinden, nu tot zo'n 70 kilometer per uur en plaatselijk kans op zeer hevige regenbuien. Sprake van een echte storm is er niet, maar het blijft opletten.

De kans bestaat op de eerste hagel van het najaar.