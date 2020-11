KMI kondigt code geel af, rukwinden tot 80 kilometer per uur

Het meteorologisch instituut verwacht over het noordwesten van het land, tijdens de doortocht van een vrij actieve buienlijn, rukwinden tot 80 kilometer per uur of zelfs nog iets meer.

De federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken heeft zaterdagavond al het nummer 1722 geactiveerd voor niet-dringende hulp.