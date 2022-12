KMI waarschuwt vandaag voor gladde wegen

Het is vandaag zwaarbewolkt tot betrokken met in het noordwesten van het land wat lichte regen of smeltende sneeuw. Maar in de andere regio's verwachten we sneeuw die lokaal tot een sneeuwlaag tussen 5 en 10 cm kan leiden, in de Hoge Venen mogelijk tot rond 15 cm, meldt het KMI.

Geleidelijk wordt het vanaf het noordwesten droger en ook iets zachter. In Laag­-België gaat de sneeuw over in smeltende sneeuw en regen en smelt het sneeuwlaagje stilaan weg. In de Ardennen blijft de sneeuw op de meeste plaatsen liggen.