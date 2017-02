KMI waarschuwt voor felle rukwinden

"Vanaf de middag wordt de wind krachtig tot lokaal zeer krachtig uit het westen tot het zuidwesten, later op de avond uit het westnoordwesten", zegt het KMI. "Aan de kust is tijdelijk een stormachtige wind mogelijk. We verwachten over het algemeen rukwinden tot 95 kilometer per uur. In het westen zijn rukwinden lichtjes boven de 100 kilometer per uur mogelijk."

"Zulke wind en rukwinden hebben het effect dat het zeer moeilijk wordt om zich tegen de wind in op straat te bewegen, de bomen dan helemaal in beweging zijn, dat grote bomen kunnen omwaaien, takken kunnen afbreken en er grote schade kan aangebracht worden aan woningen", zegt het KMI over de "code oranje".

Vannacht meer regen

Er blijven vannacht wel buien vallen, eventueel met winters karakter bij minima rond 4-5 graden en een naar noordwest draaiende wind.

Morgen is het wisselvallig met geregeld een aantal mogelijk winterse buien. Zelfs een donderklap is mogelijk. Het wordt niet meer dan 7 graden bij een matige noordwestelijke wind.