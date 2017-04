Koeler, maar droog

We zitten vandaag in een veel koelere noordwestelijke stroming waarin zwakke storingen zorgen voor wisselende hoeveelheden bewolking.

Het blijft droog, neerslag zit er voorlopig niet aan te komen. Het wordt wel frisser met maxima rond 13 graden.

Vanavond en vannacht is het rustig met een zwakke westelijke wind. Er kan zich zeker in de opklaringsgebieden lokaal nevel en mist vormen bij minima die naar 5 graden dalen aan de kust, tot een graad of 3 landinwaarts.

Ook morgen wordt een wisselend bewolkte dag, maar de bewolking neemt wel geleidelijk aan toe. Na de middag is een heel lokaal drupje regen mogelijk, maar meestal blijft het ook dan droog. Het kan weer een graadje zachter worden dan vandaag.