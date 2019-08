Koelere periode in aantocht

Zaterdagnamiddag wisselen wolken en zonnige perioden elkaar af. Op een plaatselijke bui na blijft het droog. Naar de avond toe worden de opklaringen breder. De maxima schommelen tussen 21 en 25 graden. De wind waait matig tot vaak vrij krachtig en aan zee krachtig tot af en toe zeer krachtig, met rukwinden tot 70 km/uur in het binnenland en aan zee tot 80 km/uur. Op zee wordt het stormachtig.

In de avond en nacht wordt het zo goed als droog met brede opklaringen en enkel wolkenvelden. Op het einde van de nacht zijn dat vooral hoge sluierwolken. De minima schommelen tussen 10 graden in de Hoge Venen en 14 tot 16 graden in de andere streken. De wind waait meestal matig en aan zee vrij krachtig uit zuidwest tot zuidzuidwest. De rukwinden nemen af van 60 naar 40 km/uur.

Zondag is het meestal droog en wordt het rustiger. Het is aanvankelijk vrij zonnig met hoge sluierwolken. Overdag krijgen we afwisselend zon en wolken. De kans op een plaatselijk buitje is het grootst aan zee en in het uiterste zuiden van het land. Het blijft nog vrij zacht met maxima van 18 tot 23 graden. De wind waait meestal matig, aan zee af en toe vrij krachtig uit zuidwestelijke richtingen.

Zondagavond en tijdens de nacht van zondag op maandag wordt het in het binnenland rustig en droog met brede opklaringen. Boven zee ontwikkelen er zich buien die mogelijk de kust kunnen bereiken. De minima liggen tussen 9 en 15 graden. De wind waait zwak tot matig uit zuidwest tot zuid.