Koud en eerst zonnig, later meer wolken

Vanavond kan het nog één à twee graadjes gaan vriezen in de eerst aanwezige opklaringen, later komt er veel bewolking en loopt het kwik wat op, maar blijft nog net negatief. Morgen wordt een grijze dag. Een zwakke storing ligt in de buurt en zorgt voor veel bewolking. De noordoostelijke wind blijft zwak waaien en er is eventueel een druppel regen mogelijk. De maxima lopen op naar een 3 à 4 graden. Ook vrijdagnacht vriest het amper. In een enkele sporadische opklaring kan het nog net even onder nul gaan. Overdag noteren we maxima van een 3 à 4 graden. In het weekend blijft het droog en rustig met een zwakke noordoostelijke wind. Het kan in de nachten een enkel graadje vriezen, overdag noteren we telkens tussen de 3 en 6 graden.