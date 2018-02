Koud en zonnig, wat sneeuw mogelijk

Vandaag is het opnieuw een koude dag met veel zon, maar ook enkele wolken.

Het wordt een graad of 2 bij een nog steeds goed voelbare, maar toch wat afnemende oostelijke wind. Het is niet uitgesloten dat er in de late namiddag wat sneeuw valt.

Vanavond en vannacht vriest het tot -4 graden. Eerst is er nog wat bewolking met lokaal wat lichte sneeuw, later wordt het opnieuw licht bewolkt tot helder.

Morgen zijn er wat meer wolken met mogelijk opnieuw hier en daar een enkele sneeuwvlok. Het wordt ook dan maar 1 tot hooguit 2 graden, maar er is wel minder wind.

Woensdag opnieuw vrij veel wolkenvelden en temperaturen die negatief blijven. De zon heeft het echt moeilijk en de wind trekt weer wat aan uit een meer zuidoostelijke hoek.

Vanaf donderdag wordt het weer zachter met tegen het eind van de week regen en wind die dus een einde maken aan het koude weer.