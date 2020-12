Koud en zwaarbewolkt met kans op lokale bui

Later op de dag wordt het meestal zwaarbewolkt met kans op een lokale bui. Het blijft koud met maxima tussen 0 en 5 graden, voorspelt het KMI.

Tijdens de nacht van woensdag op donderdag is het zwaarbewolkt tot betrokken. Later op de nacht komen er hier en daar enkele opklaringen. Het blijft droog. De minima liggen rond 2 of 3 graden. Donderdag blijft het droog met eerst wolkenvelden, maar in de loop van de namiddag steeds meer opklaringen vanaf de Franse grens. De maxima schommelen tussen 0 en 5 graden. Vrijdag verwacht het KMI meestal veel wolken. Mogelijk is het 's ochtends nog droog, maar daarna volgen er perioden van regen vanaf het zuidwesten.