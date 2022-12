Koudste nacht van 2022: -8,6 graden

We hebben er de koudste nacht van het jaar opzitten. In Beitem, bij Roeselare, werd deze nacht een temperatuur van -7,1 opgemeten, in het Kortrijkse daalde het kwik tot -8,6 graden.

De thermometers zijn afgelopen nacht gedaald tot de koudste temperaturen van 2022. In Veurne werd het -6,3 graden, in Beitem zakte de temperatuur tot zo'n -7,1 graden, maar in de streek rond Kortrijk werden de koudste temperaturen opgemeten. Daar werd het -8,6 graden. Door deze vrieskou waarschuwt het KMI met code geel voor gladde wegen en rijmplekken.

Later op de dag nemen we afscheid van de koude temperaturen en klimt het kwik tot drie graden boven het vriespunt. Tegen de avond kan er wat regen vallen, voorafgaand door wat sneeuw. In de nacht van zondag op maandag krijgen we warmere temperaturen met maxima tot 7 graden in de ochtend. De vrieskou maakt dan plaats voor regen en wind.