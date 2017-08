Krijgen we straks onweer?

Hoe verder landinwaarts, hoe feller de buien kunnen zijn, eventueel met onweer. Maxima vooraan de 20°C, maar tijdens buien en onder de bewolking is dat minder. De wind is veranderlijk, later wordt die westelijk.

Vanavond en vannacht verdwijnen de buien. Het wordt een rustige en droge nacht met minima rond een 13 graden tegen de ochtend. Er is kans op vorming van een nevel- of mistbank.

Morgen wordt het wisselvallig. Wolken en opklaringen wisselen elkaar af bij maxima rond een 21 graden. Er vallen verspreid over de dag een aantal buien, soms met een onweerachtig karakter.