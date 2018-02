Kritiek op waarschuwingen voor sneeuw

Waren al die waarschuwingen over de sneeuwval wel nodig? Dat is de begrijpelijke kritiek die vandaag te horen valt.

Het heeft vandaag gesneeuwd in West-Vlaanderen, maar de gevreesde chaos op de weg door is uitgebleven. De voorspelde sneeuwzone is pas na de ochtendspits gekomen en bovendien ging het lang niet over de hoeveelheden sneeuw die begin december zijn gevallen. Er komt dan ook begrijpelijke kritiek op de code oranje die gisteravond door het KMI is uitgestuurd.

De eerste sneeuwvlokken vallen rond acht uur vanmorgen aan De Westkust, en zorgen meteen voor een dun wit tapijtje. Heel langzaam trekt de sneeuwlijn van west naar oost over de provincie, om uiteindelijk rond drie uur over te gaan in regen.

Op de meeste plaatsen blijft het bij een laagje poedersneeuw. Op de grote wegen zijn dan ook geen problemen. Door een oproep van het Agentschap Wegen en Verkeer om de auto thuis te laten en het openbaar vervoer te nemen verloopt de ochtendspits zelfs kalmer dan normaal. Ook het KMI had nochtans code oranje uitgestuurd.

Maar dat bleek dus allemaal wat te voorbarig. Al is het uiteraard beter voorkomen dan genezen...