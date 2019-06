Kwik klimt verder omhoog met kans op bui

Met een noordoostelijke tot oostelijke wind kan het tot 27 graden worden landinwaarts. Daarbij is er veel zon, al verschijnen er ook wel wat stapelwolken die kunnen uitgroeien tot een regen- of onweersbui in de late namiddag. Aan zee wordt het 23 graden en staat er een zeebries.

Vanavond nemen de wolken verder toe en daarmee groeit de kans op een regen- of onweersbui. De nacht verloopt erg zacht met minima rond een 15 graden.

Morgen is het eerst wisselvallig met een aantal verspreide buien. Nadien volgt een zonniger intermezzo met maxima rond 24 graden landinwaarts. Daarna krijgen we weer buien.