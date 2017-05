We halen vandaag nog maar een graad of 17 als maximale temperatuur, terwijl het meestal grijs en zwaar bewolkt blijft met een wat vlagerige wind uit het westen tot zuidwesten.

Er kan ook al eens een bui opduiken.

Vanavond en vannacht trekt een actieve regenzone over de kust en het westen en daarbij kan veel regen vallen. Ook landinwaarts komen er perioden met regen bij minima rond een graad of 11 tot 13.

Morgenochtend is het tijdelijk uitkijken voor een forse toename van de wind met uitschieters tot 70-80 km per uur. Later wordt het snel rustiger, maar wel met veel wolken en aanhoudend een kans op een bui of wat regen bij koele maxima rond 16 graden.