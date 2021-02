Laag sneeuw op komst

Eerst het weer vandaag. De temperaturen daalden deze ochtend naar een 6-7 graden. Onder impuls van een noordoost draaiende wind, zullen die temperaturen echter verder dalen richting net boven het vriespunt. Het blijft lang droog, tot in de late middag wat regen het zal overnemen.

Blijvende sneeuw

Vanavond en vannacht koelt het verder af naar zo’n -2 graden. De regen gaat over in ijsregen en natte of smeltende sneeuw. Uiteindelijk krijgen we met sneeuw te maken tegen de ochtend. Door de vriestemperaturen zal het opletten zijn voor gladheid op de weg.

Morgen koelt het spectaculair verder af. De temperaturen blijven onder het vriespunt hangen. Sneeuw blijft vallen en die kan ook blijven liggen. Dat kan van 2 tot zelfs 10 cm worden, verspreid in de regio.

Strenge wintervorst

Daarna wachten ons enkele koude winterdagen. Maandag tot en met woensdag komen de temperaturen niet of amper nog boven nul en kan het in de nachten een flink stuk gaan vriezen.

Later in de week verscherpt de koude zich nog. Voorbij het midden van de week wacht ons nachtvorst tot mogelijk -10 graden of nog lager.

Grijs wolkenvlak

Aan de kust hetzelfde verhaal. De temperaturen blijven geleidelijk dalen tot onder het vriespunt. Een grijs wolkenvlak bedekt de lucht en zorgt voor een guur weerbeeld.

De noordoostelijke wind kan vrij krachtig opsteken, terwijl regen naarmate de nacht vordert ook plaats zal maken voor sneeuw.