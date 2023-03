Laatste zonnige dag: tot 8 graden

Vandaag is er eerst nog veel zon. Later komen er wolken, maar het is pas later in de middag dat er geleidelijk wat wolkenvelden verschijnen.

Er staat ook vandaag nog een koude noordoostelijke wind, al is die wel afgezwakt ten opzichte van de vorige dagen. We halen daarbij nog maxima rond ongeveer 7-8 graden.

Vanavond en vannacht is het eerst nog helder waarbij het snel afkoelt, maar later in de nacht schuiven er wolken binnen en lopen de temperaturen wat op. Minima rond 0 tot 3 graden tegen de ochtend.

Morgen zou het kwik met een wat meer noordelijke wind naar een 8-9 graden kunnen oplopen terwijl er dan ook kans is op het voorkomen van een heel enkele lichte bui. Het is dan zwaar bewolkt met weinig of geen zon meer.

Het weekeind brengt ons zowel zaterdag als zondag veel wolken met kans op een buitje. Dat zou zelfs een licht winters buitje kunnen zijn. De maxima zitten daarbij telkens rond 6-7 graden; in de nachten vriest het dan even niet meer.

De hele volgende week blijft het verder koud met veel wolken. Er kan van tijd tot tijd een winterse bui of zelfs wat winterse neerslag vallen.

KUST:

Vandaag is de zon er ook weer terug bij, maar het is opnieuw koud met maxima van 7-8 graden bij een koude noordoostelijke wind. Die is wel iets afgezwakt ten opzichte van de vorige dagen.

Vanavond en vannacht is het eerst nog helder en koud, later drijven er wolken binnen. Minima rond 2-3 graden.

Morgen is het bewolkt en koud bij 8 graden. Er kan wat lichte regen of motregen vallen.