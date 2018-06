Lang wachten op zon

Vandaag is het eerst grijs en is het lang wachten tot de zon door de wolken geraakt. De maxima zitten in de late middag op 23 graden, maar aan zee is het flink koeler met maar 15 tot 17 graden.

Vanavond trekken de wolken overal weg en de nacht verloopt licht bewolkt tot helder met minima rond 14 graden tegen de ochtend.

Morgen is de zon er wel al van in de ochtend bij en loopt het kwik snel op naar24 graden. Aan zee is het met een zeebries koeler. Daar blijft het zonnig, landinwaarts verschijnen er stapelwolken.

Donderdag zitten we in erg warme lucht met maxima die naar 25 graden oplopen, aan zee is het weer iets koeler. Er vallen geregeld regen- en onweersbuien.

Vrijdag is het nog steeds warm, maar minder onweerachtig, al is een bui zeker nog mogelijk. Het blijft warm met maxima tot 23 graden.