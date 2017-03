Lenteweer tot 22 graden

Vandaag wordt een mooie lentedag met eerst nog enkele wolkenvelden, maar later vooral veel zon met maar enkele hoge sluierwolken. Het wordt warm met maxima tussen 20 en 22 graden en een zwakke tot matige zuidoostelijke wind.

Vanavond koelt het maar heel langzaam af met tegen de ochtend nog altijd minima rond 11 graden. Het is daarbij licht bewolkt tot helder.

Morgen is het eerst nog vrij zonnig, maar de bewolking neemt toe, gevolgd door enkele buitjes na de middag. We halen eerst nog 18 graden, maar een naar het westen draaiende wind voert minder warme lucht aan met in de middag 15 tot 16 graden.

Zaterdag is een licht wisselvallige dag met opklaringen, wolkenvelden en aanvankelijk ook wat regen, later overgaand in enkele buitjes. Het wordt dan nog 15 graden.

Zondag is de zon weer terug met nog enkele stapelwolken. Het wordt dan een 14-tal graden bij een matige wind uit een westelijke hoek.