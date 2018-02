Licht winters met toenemende bewolking

Eerst is er nog veel zon, later neemt de bewolking toe. We halen 3 à 4 graden bij een zwakke naar noord draaiende wind.

Vanavond koelt het dan weer af naar minima rond -1 tot -2 graden, maar de bewolking houdt een verdere afkoeling tegen. We noteren de laagste minima rond de ochtend wanneer enkele opklaringen voorkomen.

Morgen is er opnieuw veel bewolking. Het is dan wisselend bewolkt met zelfs kans op een enkele bui. Het wordt al iets minder koud met maxima rond 3 tot 5 graden bij een zwakke noordwesten- tot westenwind.