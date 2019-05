Licht wisselvallig, buien na de middag

Opklaringen en bewolkte perioden wisselen elkaar af met in de ochtend eerst nog veel zon. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en in de namiddag volgen enkele verspreide buien. Maxima rond een graad of 15-16 landinwaarts bij eerst een zwakke zuidelijke, later aantrekkende zuidwestelijke wind.

Vanavond verdwijnen de buien en de nacht wordt rustig en licht bewolkt.

Ook morgen wisselen zon en wolken elkaar af met nog slechts een enkele bui. Het is dan een 14 graden. In de avond en nacht gaat het regenen.