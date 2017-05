Later vandaag verschijnen er tijdelijk meer wolken. Het wordt daarbij een 22 tot 23 graden bij een naar noord draaiende en zwakke tot matige wind.

Vanavond en vannacht is het licht bewolkt tot helder en koelt het af tot een graad of 9 tegen de ochtend. Een enkele lokale nevel- of mistbank is niet uitgesloten.

Morgen wordt het met veel zon een graadje warmer dan vandaag. We kunnen dan landinwaarts weer dicht tegen de zomerse grens van 25°C uitkomen.