Lichte regen op komst bij zo'n 8 graden

Vanmorgen was het ontwaken onder een indrukwekkende oranjerode lucht.

De dag begon droog. Na de middag kan er wat lichte regen vallen, bij zo’n 8 graden en een zwakke tot matige zuidwestelijke wind.

Vanavond valt er eerst nog wat lichte regen of een bui, later in de nacht wordt het droger. De minima dalen naar een 5-6 graden.

Morgen kan er nog een drupje regen of een bui vallen, maar het weekend brengt ons kalm weer met een zwakke wind en droge dagen. Er is wel vrij veel bewolking.

BEKIJK OOK:

Wil je meer weten over het weerbericht voor de komende dagen? Of ben je op zoek naar achtergrondinformatie bij weerfenomenen? Bekijk de website van onze weerman Geert Naessens.