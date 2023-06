"Lokale schade mogelijk": kans op onweer neemt toe

Vandaag is het zomers warm met maxima rond 25-26 graden. We krijgen een mix van wolken en zon maar de kans op fel onweer neemt toe.

Vanaf halfweg de middag kunnen felle regen- en onweersbuien opduiken.

"Lokale schade of overlast mogelijk"

Het gaat mogelijk om veel regen op een korte periode en ook hagel of windstoten kunnen voorkomen. Lokale schade en overlast is mogelijk.

Vanavond krijgen we dan in de vooravond mogelijk nog een tweede golf met onweersbuien. Daarna wordt het rustiger.

De buien trekken weg en de nacht verloopt droog met veel wolken, minima rond 16 graden en mogelijk wat nevel.

Morgen is het nog wat licht wisselvallig met maxima dan rond 23 graden. Daarbij start de dag bewolkt, maar daarna komen er steeds meer opklaringen bij een wind die naar het westen draait.

Dat is ook op donderdag zo. Dan is de wind tijdelijk zelfs noordwest, later waait die weer vanuit het zuidwesten. Het wordt dan een 24-tal graden.

Later in de week en tegen volgend weekend herstelt het zomerse weer zich snel. Het wordt dan opnieuw 25 graden en met veel zon.

KUST:

Vandaag krijgen we nog warmere temperaturen die kunnen oplopen naar 23 graden, maar dat gaat gepaard met regen- en onweersbuien. Die kunnen er vanaf halfweg de middag aankomen. Ze kunnen fel zijn, zeker aan de midden- en oostkust. De westkust lijkt er minder gevoelig voor te gaan zijn.

Vanavond trekken de buien weg en de nacht verloopt rustig, bewolkt en droog met minima rond 16 graden.

Morgen is het dan eerst bewolkt, maar de zon breekt al snel door. Het wordt dan nog een 21 graden en het blijft droog.