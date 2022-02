Maandag brengt opklaringen

De maxima zitten dan weer rond een 10-tal graden. De van west naar zuidwest terugdraaiende wind waait nog steeds vrij krachtig. Vanavond en vannacht is het dan zwaar bewolkt tot betrokken met wat lichte regen of motregen. Minima daarbij rond een 6-7 graden in de avond, maar in de nacht lopen de temperaturen geleidelijk aan op. Morgen blijft het ook overwegend grijs. Er is veel bewolking met maxima rond 12 graden. Er kan tijdelijk wat lichte regen vallen. Woensdag profiteren we tijdelijk van een wig van hoge luchtdruk en zijn er meer zonnige perioden. Het is dan opnieuw rond 11-12 graden en droog.

Donderdag trekt dan een zwakke storing door onze omgeving met perioden van regen en buien. Het is dan weer zwaar bewolkt bij maxima rond een 8 à 9 graden en ook weer meer wind uit het zuidwesten, draaiend naar west tot noordwest.