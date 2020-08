Meer dan 30 graden vandaag

Vandaag noteren we met veel zon landinwaarts al gemakkelijk 31 tot 33 graden bij een zwakke zuidelijke wind. Vanavond koelt het heel traag af. Pas na middernacht wordt het opnieuw 20 graden en dan nog, minima rond 18 graden, in de steden amper onder de 20 graden.

Morgen en zaterdag noteren we zonder moeite maxima van telkens een flink stuk in de 30 graden. Het is daarbij zonnig met weinig of geen bewolking. Morgen halen we daarbij tot rond een 34 graden, zaterdag zelfs mogelijk maxima van 34 tot 37 graden!

Eventueel kan het zondag en maandag iets minder warm worden, maar het blijft zomers en nadien stijgen de temperaturen toch weer.

De hitte duurt zeker tot en met midden volgende week waarbij we een indrukwekkende reeds dagen neerzetten waarbij de 30 graden moeiteloos gehaald wordt.

