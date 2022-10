Meer wolken, wel zacht

Die wind kan in de late namiddag zorgen voor uitschieters tot 60 km per uur in het binnenland en tot 80 km per uur aan zee ’s. Avonds is er eerst wat regen, gevolgd door een droge nacht. De wind gaat geleidelijk aan minder hard waaien, bij minima rond 8 graden.

Morgen wordt dan een rustige nazomerdag met veel zon en maxima rond 18 graden. Ook vrijdag wordt een redelijke dag met opnieuw maxima rond 18 graden en een mix van wolken en opklaringen.

In het weekend is het overwegend droog met nog steeds maxima rond een graad of 18 en afwisselend wolken en opklaringen.