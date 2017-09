Meestal bewolkt en fris

Het is vandaag opnieuw zwaar tot wisselend bewolkt, al kan er af en toe wel eens een brede opklaring voorkomen.

Er komt verspreid over de dag ook al eens een bui voor bij een vlagerige westelijke wind en koele maxima van amper 16 tot 18 graden.

Vanavond en vannacht neemt de bewolking snel toe die later in de nacht voor regen zorgt vanaf de kust. Het is zacht met minima van 14 tot 15 graden en een aantrekkende naar het zuiden draaiende wind.

Morgen is het herfst met veel regen en wind. Vooral later op de dag kan het hard en overvloedig gaan regenen, bij opnieuw koele maxima van amper 19 graden.

Zaterdag krijgen we nog buien met zelfs kans op een donderslag. Het blijft koel met temperaturen die geen 20 graden meer halen.

Ook zondag wordt een koele dag. Dan zijn er eerst wel nog brede opklaringen, maar gaandeweg neemt de bewolking toe en daarmee ook de kans op regen vanaf de kust.