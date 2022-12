Meestal droog bij 9 graden

Vandaag blijft het meestal droog met slechts kans op een enkele bui. Het is iets minder zacht dan gisteren met toch nog altijd maxima rond 9 graden, bij een matige zuidwestelijke wind.

Vanavond trekt de regen eerst helemaal weg, het is dan even droog, maar vannacht komt dan een nieuwe stevige regenzone aanzetten bij zachte minima rond 8 graden.

Morgen zijn er weer veel wolken met dikwijls perioden met intense regen en maxima rond 12 graden en een stevige zuidwestenwind.

Ook vrijdag is het zacht, maar winderig en regenachtig. Zowel morgen als vrijdag kan tot 30 liter regen per vierkante meter vallen.

In het weekend is het droger, maar een bui blijft altijd mogelijk. We halen op beide dagen een tiental dagen. Geen witte kerst dus.

