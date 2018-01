Meestal droog, lokale bui mogelijk

Vandaag wordt een kalmere dag met minder wind die eerst zuidwestelijk is, later opnieuw zuidelijk.

Aan zee krijgen we tegen de late middag uitschieters tot 50 km per uur. Maxima rond 10 graden. Het blijft eerst meestal droog al is een lokale of tijdelijke bui niet onmogelijk. Vanmiddag zijn er meer buien, mogelijk met wat lokale hagel.

Vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt met eerst nog een bui, later is het droog. Tijdens de opklaringen kan zich wat nevel of mist vormen bij minima rond een 4 à 5 graden.

In het weekend wordt het rustiger en droger. Een naar noord tot noordoost draaiende wind voert dan geleidelijk aan koelere en drogere lucht aan met vooral op zaterdag meer droge perioden. Het wordt dan een 7 graden, maar de doorstaande wind zorgt voor een kouder gevoel.

Zondag halen we nog maar een graad of 5 bij veel bewolking en perioden met regen. De wind zorgt voor een guur gevoel met een erg lage gevoelstemperatuur.