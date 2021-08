Miezerige start, later wat meer zon

Vandaag is grijs en wat miezerig gestart met een lokaal buitje.

Er staat een zwakke westelijke wind. Vanmiddag komt de zon er meer door, we halen maxima rond 21 graden.

Vanavond en vannacht is het rustig en wisselend bewolkt met opklaringen. Minima tegen de ochtend rond 15 graden.

Morgen wordt het warmer bij maxima tot 25 graden. Er is dan meer zon, maar tegen het eind van de dag is er weer kans op een regen- of onweersbui.

Zondag schuiven er een aantal regen- en onweersbuien voorbij. De maxima vallen dan weer terug rond waarden vooraan de 20 graden.